Box Office Usa: altri 11.6 milioni di venerdì per Godzilla vs Kong

L’esordio americano di Godzilla vs Kong continua a regalare risultati importanti, ed ora le previsioni per il weekend lungo sembrano portare ad una vittoria nel Box Office Usa con oltre 40 milioni incassati.

Attraverso il nuovo aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter, infatti, la Warner Bros ha confermato di aver raccolto altri 11.6 milioni di dollari nel venerdì di programmazione con Godzilla vs Kong. Ad oggi lo score americano del monster movie è salito a quota 27.9 milioni di dollari, con previsioni nella cinque giorni d’esordio che si avvicinano ai 42 milioni.

Tale risultato nasce da una programmazione importante, con 3064 sale in tutto il Nord America, con però solo il 24% delle sale aperte in Canada, ed il 93% in Usa. Va inoltre ricordato che il governo americano ha instaurato il livello Orange riguardo l’emergenza Covid-19, il che permette alle sale aperte di ospitare il 50% dei suoi clienti, ma solo dal 5 aprile. Come sempre va ricordato che Godzilla vs Kong ha esordito al cinema, ma in contemporanea anche su HBO Max, pertanto il risultato ottenuto va considerato ancor più positivo.

GODZILLA VS KONG

PRODUZIONE: La fucina di scrittori impegnata nello sviluppo della sceneggiatura è formata da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi e Godzilla), Patrick McKay e JD Payne (Star Trek Beyond), Lindsey Beer (The Kingkiller Chronicles), Cat Vasko (Queen of the Air), T.S. Nowlin (Pacific Rim: Uprising) e J. Michael Straczynski (Sense 8). La regia è stata affidata a Adam Wingard. Le musiche sono state affidate a Junkie XL. CAST: Julian Dennison, Van Marten, Ziyi Zhang, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Danai Gurira, Kyle Chandler, Demiàn Bichir, Alexander Skarsgard, Rebecca Hall, Eiza Gonzalez, Jessica Henwick, Lance Reddick.

TRAMA: In un tempo in cui i mostri vivevano sulla Terra, il genere umano combatte per il suo futuro, mettendo Godzilla e Kong in rotta di collisione, un incontro che vedrà due delle più potenti forze della natura scontrarsi in una delle battaglie più spettacolari di sempre. Quando Monarch si imbarca in una missione pericolosa verso terre inesplorate, porta alla luce le tracce delle origini dei Titani, ed è allora che una cospirazione umana minaccia di distruggere per sempre tutte le creature, quelle buone e quelle malvage, dalla faccia della Terra.

Nelle sale Usa e su HBO Max dal 31 marzo 2021.