I mitici Looney Tunes sono tornati, ecco il trailer di Space Jam: New Legends

Warner Bros ha finalmente diffuso il primo entusiasmante trailer – anche in italiano – di Space Jam: New Legends, l’atteso sequel del fantasy con protagonisti i mitici Looney Tunes.

Il lancio del primo trailer è stato sponsorizzato nei giorni scorsi, e l’attesa dei fan non poteva che essere ripagata con immagini spettacolari. Il video riporta lo spettatore nel magico mondo dei Looney Tunes, ma questa volta gettando uno sguardo in una sorta di multiverso animato. Il ruolo che fu di Michael Jordan nel primo capitolo è ovviamente ora ad appannaggio del campione di basket LeBron James, qui anche in veste di produttore.

Il trailer è stato accompagnato dalla seguente tagline: ” Benvenuti a Space Jam! Non perdete LeBron James e Bugs Bunny nel trailer di Space Jam: New Legends. A settembre al cinema.”

SPACE JAM: NEW LEGENDS

PRODUZIONE: La regia sarà di Malcolm D. Lee. Tra i produttori anche LeBron James, Ryan Coogler. Le riprese sono partite nel mese di giugno. CAST: LeBron James, affiancato da i personaggi dei Looney Tunes e da Sonequa Martin-Green, Don Cheadle, Anthony Davis, Damian Lillard, Klay Thompson, Chris Paul, Diana Taurasi e Nneka Ogwumike.

Nelle sale Usa e su HBO Max dal 16 luglio 2021. Da settembre nelle sale italiane.