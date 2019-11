Continuano questa sera le sorprese relative al casting di The Batman: ora è il turno delle trattative con Colin Farrell per il ruolo di Pinguino.

Dopo aver scoperto che Andy Serkis è entrato in trattativa per il ruolo di Alfred (qui), il The Hollywood Reporter ha rivelato che la Warner Bros sta portando avanti una seconda trattativa, questa volta relativa al ruolo di Pinguino. La celebre fonte ha svelato che il nome dell'attore attualmente in trattativa per il ruolo è quello di Colin Farrell. Anche in questo caso aspettiamo la conferma ufficiale da parte dello studios.

Il ruolo di Pinguino è stato in passato interpretato da Danny DeVito, ma anche da Robin Lord Taylor nella serie tv Gotham.

The Batman

Le riprese partiranno dal Regno Unito nel gennaio del 2020.

The Batman sarà scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo.

Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano.

Il film arriverà nelle sale dal 25 giugno 2021.