La produzione di Venom 2 potrebbe partire molto presto, ed i fan sembrano ansiosi di vedere il celebre Simbionte in lotta con la sua nemesi storica che risponde al nome di Carnage.

Attraverso un post-social lanciato su Instagram nella tarda serata, l'attore Tom Hardy ha diffuso un artwork abbastanza univoco, con due maschere da teatro che raffigurano i volti di Venom e Carnage. Che sia questa la conferma che i fan attendevano?

Chi ha visto la scena post-credits di Venom sa perfettamente che Carnage - o meglio il suo alterego Cletus Kasady - è apparso per preannunciare l'arrivo del celebre villain nel sequel. In aggiunta Woody Harrelson (Cletus Kasady nella scena in questione) ha già confermato il suo ritorno per il sequel. Cosa manca allora per essere certi di vedere Venom contro Carnage nel prossimo cinecomic Marvel? Beh, la conferma dei diretti interessati.

Venom 2

Venom 2 sarà scritto da Kelly Marcel. La regia sarà di Andy Serkis. Nel cast Tom Hardy e Michelle Williams, Woody Harrelson.

Non esiste una data di rilascio al momento.