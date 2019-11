L'attore e regista Andy Serkis è in trattative con Warner Bros per entrare nel cast di The Batman, nuovo rilancio cinematografico del noto personaggio DC.

Attualmente impegnato nella pre-produzione di Venom 2, nel ruolo di regista, Andy Serkis viene dato da The Wrap come prossimo interprete di Alfred Pennyworth in The Batman. Nella storia dei film legati al Crociato di Gotham, l'iconico maggiordomo è stato interpretato da attori del calibro di Michael Gough, Michael Caine e Jeremy Irons.

Ovviamente attendiamo la conferma dell'avvenuta trattativa.

The Batman

Le riprese partiranno dal Regno Unito nel gennaio del 2020.

The Batman sarà scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo.

Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano.

Il film arriverà nelle sale dal 25 giugno 2021.