Colin Farrell sarà ancora Pinguino in una serie spin-off di The Batman

HBO Max e Warner Bros hanno ufficialmente avviato lo sviluppo di una serie tv incentrata sull’iconico villain Pinguino che faccia da spin-off per The Batman, ed ovviamente Colin Farrell sarà a bordo del progetto.

Dopo le indiscrezioni venute fuori lo scorso settembre, SuperHeroHype ha confermato questa sera che Colin Farrell ha firmato per tornare ad interpretare Oswald Cobblepot/Pinguino in una nuova serie tv destinata a HBO Max. La fonte ha rivelato che Lauren LeFranc (Agents of SHIELD) sta attualmente lavorando alla sceneggiatura, mentre Matt Reeves (regista di The Batman) e il produttore Dylan Clark saranno i produttori esecutivi.

La nuova serie dovrebbe esplorare l’ascesa al potere nella criminalità organizzata di Gotham City da parte di uno dei villain più famosi dell’universo fumettistico legato a Batman. L’attore Colin Farrell, che sembra sia presente solo in poche sequenze del film di Matt Reeves, dovrà pertanto tornare ad indossare diversi strati di trucco protesico per dare vita a Pinguino.

Lo sviluppo di questa nuova serie sarà considerato il seconda spin-off del cinecomic The Batman, il primo lo ricordiamo vedrà protagonista assoluta la polizia di Gotham, a tal proposito lo sceneggiatore Joe Barton è già impegnato nello sviluppo della serie.

THE BATMAN

PRODUZIONE: Il film è scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo. CAST: Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast anche Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, e Barry Keoghan. DISTRIBUZIONE: Nelle sale americane dal 4 marzo 2022. In Italia dal 3 marzo.

TRAMA: The Batman è un thriller tagliente e pieno d’azione che ritrae Batman nei suoi primi anni, mentre lotta per bilanciare la rabbia con la rettitudine morale e indaga su un inquietante mistero che ha terrorizzato Gotham. Robert Pattinson offre un ritratto crudo e intenso di Batman come un vigilante disilluso e disperato risvegliato dalla consapevolezza che la rabbia che lo consuma non lo rende migliore dello spietato serial killer a cui sta dando la caccia.