The Batman: il Pinguino di Colin Farrell avrà una serie spin-off

HBO Max sta sviluppando una serie spin-off del cinecomic The Batman interanamente incentrata sul Pinguino interpretato nel film da Colin Farrell.

A dire il vero, al momento non c’è stato un vero annuncio ufficiale ma, secondo SuperHeroHype, pare che l’obiettivo dei produttori sia quello di sviluppare maggiormente l’ascesa criminale di Oswald Chesterfield Cobblepot aka Pinguino nella cittadina di Gotham. La fonte rivela, inoltre, che Colin Farrell sarebbe stato contattato per riprendere il ruolo interpretato nel futuro The Batman. Lo sviluppo della serie sarebbe stato affidato a Lauren LeFranc, sceneggiatrice nota per aver preso parte ad un’altra serie supereroista, ovvero Agents of SHIELD.

La serie incentrata su Pinguino, se confermata, sarebbe il secondo spin-off del cinecomic The Batman, il primo lo ricordiamo vedrà protagonista assoluta la polizia di Gotham, a tal proposito lo sceneggiatore Joe Barton è già impegnato nello sviluppo della serie.

THE BATMAN

PRODUZIONE: Il film è scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo. CAST: Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast anche Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, e Barry Keoghan. DISTRIBUZIONE: Nelle sale americane dal 4 marzo 2022.