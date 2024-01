Il divo di Hollywood Chris Evans è stato scelto tra gli interpreti principali di Honey Don’t!, la nuova dark comedy diretta da Ethan Coen.

La notizia è stata battuta questa notte dal The Hollywood Reporter. Secondo la fonte, l’ex interprete di Steve Rogers/Captain America nel cast avrà inoltre la compagnia di Margaret Qualley e Aubrey Plaza. Il film, scritto dalla coppia – anche in vita – formata da Ethan Coen e Tricia Cooke, sarà ambientata a Bakersfield, in California, e vedrà la Qualley interpretare un investigatore privato, Plaza una donna misteriosa ed Evans il leader di una setta. Nessun altro dettaglio sulla trama è stato al momento diffuso.

Honey Don’t! avrà la Focus Features come studios alle spalle, con Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title, Robert Graf, Coen e Cooke in cabina di produzione. Le riprese dovrebbero partire da marzo in New Mexico.

Per Margaret Qualley sarà la seconda collaborazione consecutiva con Ethan Coen dopo quella molto apprezzata dalla critica in Drive-Away Dolls. Di recente Chris Evans, invece, ha fatto parte del cast di Ghosted, e divederà prossimamente lo schermo con Dwayne Johnson in Red One.