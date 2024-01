Al via le riprese del Frankenstein di Guillermo Del Toro

Sono ufficialmente partite le riprese del nuovo Frankenstein movie targato Guillermo Del Toro, film da tempo in fase di pre-produzione.

La conferma è arrivata attraverso la diffusione di un’immagine che raccoglie in un solo posto il regista messicano e buona parte del cast principale, ossia Charles Dance, Oscar Isaac, Christoph Waltz e Mia Goth. L’immagine in questione è stata diffusa grazie all’account X (ex-Twitter) di Film Update.

Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz and Charles Dance and Guillermo del Toro.



They are currently filming del Toro’s ‘FRANKENSTEIN’. pic.twitter.com/ta80NWJxHk — Film Updates (@FilmUpdates) January 24, 2024

Il Frankenstein di Del Toro sarà ovviamente ispirato al celebre romanzo di Mary Wollstonecraft Godwin (nota come Mary Shelley), e da molti è già considerato come il secondo tassello – il primo sarebbe stato La Forma dell’Acqua – in un mosaico cinematografico a sua volta ispirato al Monster Universe della Universal Pictures.

In cabina di produzione Del Toro potrà contare sul suo partner storico J. Miles Dale, così come per la sceneggiatura. Dalle prime informazioni sul casting, Isaac presterà il volto a Victor Frankenstein, mentre Jacob Elordi sarà la creatura cui Victor darà vita. Nel cast, oltre agli attori sopracitati, anche Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley e Christian Convery.