Central City nella nuova foto dal set di The Flash

Il primo trailer di The Flash dovrebbe approdare in rete molto presto, ma intanto è il regista Andy Muschietti a pubblicare un piccolo aggiornamento dal suo cinecomic.

Attraverso il proprio account Instagram il regista ha approfittato per regalare un breve sguardo a Central City (trovate il post-social in fondo alla pagina), la celebre città creata nei fumetti per dare i natali a Barry Allen. Tra l’altro è possibile apprezzare il famoso simbolo di Flash nelle sue mani.

THE FLASH

Il film è stato diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson. Le riprese di The Flash sono partite lo scorso aprile dal Regno Unito. Le musiche del film saranno composte da Benjamin Wallfisch, compositore londinese che ha già uno storico di collaborazioni con Muschietti: sono sue le partiture musicali di IT: Capitolo Uno e It: Capitolo Due. NEL CAST Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Sasha Calle (Supergirl), Kiersey Clemons, Maribel Verdù, Ron Livingston. La release è stata fissata per il 16 giugno 2023.

LA FOTO DELLA NUOVA CENTRAL CITY