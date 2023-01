Box Office Italia, Avatar: La via dell’acqua vince il weekend dell’Epifania

Il weekend dell’Epifania per il Box Office Italia ha regalato ottimi incassi ed un Avatar: La via dell’acqua ancora protagonista assoluto di questo inizio di 2023.

L’incasso complessivo nella quattro giorno del weekend – l’Epifania è caduta di venerdì – è stato 12 milioni di euro, con un aumento del 16% rispetto al weekend di Capodanno, e ben 3 film oltre il leader Avatar 2 sopra (o quasi) il milione di euro di incasso. Ma entriamo nel dettaglio della top five.

Il kolossal di James Cameron ha raccolto in quattro giorni 4.96 milioni di euro, confermando di fatto l’incasso registrato appena sette giorni prima. Complessivamente Avatar: La via dell’acqua ha raggiunto quota 37.43 milioni, ad un passo dal totale registrato dal remake in live-action Il Re Leone (37.5 milioni). La quota dei 40 milioni cadrà nei prossimi giorni.

Tre di Troppo (film d’esordio alla regia di Fabio De Luigi) ha chiuso al secondo posto con 1.65 milioni di euro, ed un totale in sette giorni di 3.09 milioni. La terza piazza del podio del Box Office Italia è andata a Il Grande Giorno con 1.02 milioni di euro, ed un totale di 6.47 milioni. Le Otto Montagne ha sfiorato il milione al quarto posto – 918 mila euro – ed ora viaggia con un totale importante di 3.72 milioni. La top five è andata, infine, a M3GAN – la grande sorpresa del Box Office Usa in questo weekend – con 871 mila euro incassati in quattro giorni, e 1.05 milioni in sette giorni.

Fonte: Cinetel