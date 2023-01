Bifest 2023: Jafar Panahi nominato Presidente onorario della giuria internazionale

Posted on

L’esordio alla regia dell’attore comico Jordan Peele avviene con una storia molto particolare in cui alterna scene di alta tensione tipiche del genere horror-thriller con attimi tipici della commedia, ottenendo così con Scappa – Get Out un’opera prima a tratti provocatoria e politicamente scorretta. Chris (Daniel Kaluuya) si prepara con la sua fidanzata Rose (Allison Williams) per