The Ark: il trailer della nuova serie SYFY Original

L’emittente televisiva via cavo SYFY ha diffuso sul suo canale Youtube il trailer di The Ark, la nuova serie di fantascienza che vedrà la luce negli USA a partire dal 1° febbraio prossimo.

The Ark è ambientata nel futuro, questa la sinossi ufficiale:

“The Ark si svolge 100 anni nel futuro, quando le missioni di colonizzazione planetaria sono iniziate come una necessità per aiutare a garantire la sopravvivenza della razza umana. La prima di queste missioni su un’astronave nota come Ark One incontra un evento catastrofico che causa enormi distruzioni e perdite di vite umane. Prima di raggiungere il pianeta loro obiettivo, i superstiti dell’equipaggio, senza più risorse e in assenza di una leadership, devono superare se stessi per poter sopravvivere e raggiungere la loro meta.”

The Ark

Showrunner della serie sono Dean Devlin (Independence Day – Stargate) e Jonathan Glassner (Stargate SG-1), i quali fungono anche da produttori esecutivi insieme a Marc Roskin e Rachel Olschan-Wilson di Electric Entertainment. Jonathan English di Balkanic Media e Steve Lee sono i produttori. Nel cast Christie Burke, Richard Fleeshman, Reece Ritchie, Stacey Read e Ryan Adams.

The Ark sarà diffusa dall’emittente via cavo SYFY a partire dal prossimo 1° febbraio. Ancora non sappiamo quando e su quale piattaforma potrà essere diffusa annche nel nostro Paese.