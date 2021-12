Il Cavaliere Oscuro sotto la pioggia nel motion poster di The Batman

Il regista Matt Reeves ha condiviso in rete un nuovo motion poster dedicato a The Batman, il cinecomic DC che approderà al cinema dal prossimo mese di marzo.

Accompagnato da una tagline abbastanza misteriosa che tradotta significa “Mettete tutto in discussione“, il motion poster (via Twitter) mostra il volto del Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson mentre la pioggia battente viene giù. A rendere ancora più interessante l’artwork promozionale, la presenza dei segni dell’Enigmista (Paul Dano) a segnare il volto imbronciato di Batman.

Come più volte ricordato durante questa prima parte della campagna promozionale di The Batman, la battaglia con l’Enigmista segnerà psicologicamente il Crociato di Gotham, tanto da portarlo sull’orlo di una pericolosa crisi interiore. Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato le copertine speciali del nuovo numero di Empire Magazine dedicate al film di Matt Reeves, le trovate seguendo questo nostro indirizzo.

THE BATMAN

PRODUZIONE: Il film è scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo. CAST: Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast anche Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, e Barry Keoghan. DISTRIBUZIONE: Nelle sale americane dal 4 marzo 2022. In Italia dal 3 marzo.

TRAMA: The Batman è un thriller tagliente e pieno d’azione che ritrae Batman nei suoi primi anni, mentre lotta per bilanciare la rabbia con la rettitudine morale e indaga su un inquietante mistero che ha terrorizzato Gotham. Robert Pattinson offre un ritratto crudo e intenso di Batman come un vigilante disilluso e disperato risvegliato dalla consapevolezza che la rabbia che lo consuma non lo rende migliore dello spietato serial killer a cui sta dando la caccia.