Aria di vendetta nel poster di The Northman, il film di Robert Eggers

Dopo il lancio del primo epico trailer diffuso solo ieri, il kolossal storico The Northman questa mattina si è mostrato col primo poster.

Il poster mostra il protagonista del film, interpretato da Alexander Skargard, mentre è in procinto di mettere a punto il suo piano di vendetta contro colui che ha sterminato la sua famiglia. Eccolo qui di seguito:

Descritto come una storia ambientata in Islanda all’inizio del 10° secolo che ruota attorno a un principe nordico che cerca vendetta per la morte di suo padre, The Northman è stato sceneggiato dallo stesso Eggers in compagnia poeta islandese e scrittore Sjón. L’uscita del film nelle sale nordamericane è atteso per il 22 aprile 2022.

Lars Knudsen, che ha prodotto l’esordio di Eggers “The Witch“, così come “Hereditary: Le radici del male e Midsommar” di Ari Aster, figurerà come produttore. Il cast di grande impatto mette insieme attori del calibro di Alexander Skarsgard, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy e Willem Dafoe, quest’ultimo già con Eggers nel film The Lighthouse.