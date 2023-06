Dopo tutto sembra che Red Hulk alla fine sarà tra i protagonisti di Captain America: Brave New World, quarto capitolo della saga Marvel.

Al centro di una serie di speculazioni da parte dei fan, il Thunderbolt Ross di Harrison Ford pare che alla fine in Captain America 4 potrebbe diventare Red Hulk, proprio come accade nei fumetti Marvel Comics. A regalare la gustosa anticipazione (o presunta tale) è stato il sempre affidabile sul genere Can We Get Some Toast via Twitter. La rivelazione è stata alimentata da alcune dichiarazioni dello stesso Harrison Ford in merito alla sua partecipazione al film Marvel, dichiarazioni che, secondo il famoso insider, non potevano che portare alla conferma della presenza di Red Hulk.

Sarà proprio così? Non resta che attendere ulteriori conferma a riguardo…

Yes. For anyone else who doesn’t know, Thunderbolt Ross’s Red Hulk played by Harrison Ford will be in #CaptainAmericaBraveNewWorld. https://t.co/1t7Fraw51E pic.twitter.com/jLTbaBcW6B — CanWeGetSomeToast (@CanWeGetToast) June 13, 2023

CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD

La regia è stata da tempo affidata a Julius Onah, con una sceneggiatura firmata da Malcolm Spellman e Dalan Musson, il primo showrunner dello stesso The Falcon and the Winter Soldier, il secondo autore della sceneggiatura dell’episodio 5 della stessa serie. NEL CAST Anthony Mackie, Tim Blake Nelson, Carl Lumbly, Shira Haas, Danny Ramirez, Harrison Ford, Liv Tyler, Xosha Roquemore, Rosa Salazar.

Come noto, Captain America: Brave New World è stato annunciato per la prima volta nelle ore precedenti al termine dell’ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, successivamente è arrivato il via libera ufficiale durante la scorsa edizione del San Diego Comic-Con.

La release cinematografica è fissata per il 3 maggio 2024, ovvero quasi al termine della Fase 5 dell’MCU.