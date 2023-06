Tanti nuovi attori per il cast di Mortal Kombat 2

Il casting legato a Mortal Kombat 2 continua ad offrire tanti nuovi nomi, ognuno di essi collegato a celebri personaggi della saga videoludica.

Pochi minuti fa The Wrap ha riferito che la Warner Bros ha messo sotto contratto Martyn Ford (F9: The Fast Saga), Desmond Chiam (The Falcon and the Winter Soldier), Ana Thu Nguyen (Nest) e Damon Herriman (Justified), rispettivamente per i ruoli di Shao Kahn, King Jerrod, Sindel e Quan Chi. In precedenza l’attrice Adeline Rudolph era stata confermata per il ruolo di Kitana.

MORTAL KOMBAT 2

Il film sarà diretto da Simon McQuoid, con la sceneggiatura firmata da Jeremy Slater. I produttori di sono James Wan e Michael Clear di Atomic Monster e Todd Garner di Broken Road Productions. Anche McQuoid ed E. Bennett Walsh stanno producendo.

Nel cast torneranno Lewis Tan (Cole Young), Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Tadanobu Asano (Lord Raiden), Mehcad Brooks (Jax), Ludi Lin (Liu Kank), Chin Han (Shang Tsung), Joe Taslim (Bi-Han e Sub-Zero), Hiroyuki Sanada (Hanzo Hasashi e Scorpion), Max Huang (Kung Lao).

Tra le nuove aggiunge, Karl Urban (Johnny Cage), Tati Gabrielle (Jade), Adeline Rudolph (Kitana), Martyn Ford (Shao Kahn), Desmond Chiam (King Jerrod), Ana Thu Nguyen (Sindel), Damon Herriman (Quan Chi).