Deadpool & Wolverine: dal 24 luglio negli UCI Cinemas

UCI Cinemas si prepara all’arrivo dell’attesissimo Deadpool & Wolverine con una serie di promozioni dedicate ai suoi tantissimi fan.

I fan dell’antieroe Deadpool potranno partecipare all’anteprima notturna alle 00:01 del 24 luglio di Deadpool & Wolverine, ultimo film Marvel Studios distribuito da The Walt Disney Company Italia. Si tratterà di una proiezione speciale dedicata a tutti gli appassionati che non vedono l’ora del ritorno in sala dell’irriverente personaggio magistralmente interpretato da Ryan Reynolds.

Deadpool & Wolverine: gadgets in omaggio alle proiezioni UCI Cinemas

Chi acquisterà il biglietto online sul sito Deadpool & Wolverine | UCI Cinemas o sull’app del Circuito, per uno degli spettacoli dell’anteprima notturna o del 24 luglio riceverà in omaggio l’iconico portachiavi e il poster del film.

Infine, chi deciderà di acquistare online o offline un biglietto per assistere alle proiezioni di Deadpool & Wolverine in sala IMAX previste dal 24 al 28 luglio presso UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Orio e UCI Porta di Roma riceverà in omaggio l’esclusivo artwork IMAX del film.

Deadpool & Wolverine: sinossi

I Marvel Studios presentano il loro errore più significativo fino ad oggi: Deadpool & Wolverine. Uno svogliato Wade Wilson si affanna nella vita civile. I suoi giorni come mercenario moralmente flessibile, Deadpool, sono ormai alle spalle. Quando il suo pianeta natale si trova ad affrontare una minaccia esistenziale, Wade deve indossare di nuovo i panni di un riluttante ancora più riluttuoso… riluttuevole? Più riluttante? Deve convincere un riluttante Wolverine a…

Deadpool & Wolverine è diretto da Shawn Levy ed è interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. Il film è prodotto da Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy e Lauren Shuler Donner, mentre Louis D’Esposito, Wendy Jacobson, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Rhett Reese, Paul Wernick, George Dewey e Simon Kinberg sono i produttori esecutivi. Deadpool & Wolverine è scritto da Ryan Reynolds & Rhett Reese & Paul Wernick & Zeb Wells & Shawn Levy.

