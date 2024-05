Netflix ha da poco rilasciato il trailer di Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, il nuovo capitolo della saga con protagonista Eddie Murphy.

Con una release fissata per il 3 luglio 2024, il film porterà nuovamente al centro dell’attenzione le gesta dell’agente Axel Foley, questa volta impegnato nella personalissima missione di salvare sua figlia finita nel frattempo in grave pericolo.

Un Poliziotto a Beverly Hills Cop: Axel Foley è stato diretto da Mark Molloy, attraverso una sceneggiatura firmata da Will Beall, Kevin Etten e Tom Gormican.

Paul Reiser e Bronson Pinchot torneranno rispettivamente a interpretare Jeffrey Friedman e Serge, così come ovviamente Eddie Murphy nel ruolo da protagonista, con loro anche Taylour Paige, Joseph Gordon-Levitt e Kevin Bacon. Il produttore storico della saga Jerry Bruckheimer è un punto fermo della produzione.

Il film verterà sul ritorno in azione di Foley, questa volta per scongiurare un pericolo che riguarda la figlia (Taylour Paige). La nuova avventura lo vedrà in compagnia di un nuovo partner dinamico (Joseph Gordon-Levitt), e dei fidati compagni Billy Rosewood e John Taggart.

Correlati