Deadpool & Wolverine, due clip estratte dal trailer IMAX

La campagna promozionale legata all’uscita di Deadpool & Wolverine continua ad offrire nuovi materiali ogni giorno.

Nella giornata odierna, a tal proposito, è apparso in rete un nuovo trailer IMAX che include alcune sequenze inedite rispetto al trailer da poco diffuso in rete. In particolare si tratta di uno scambio di battute “offensive” tra Wade (Ryan Reynolds) e Logan (Hugh Jackman) all’interno di una tavola calda, e di una battuta sempre di Wade sull’aspetto di Paul Rudd in merito al teschio enorme di Ant-Man divenuto base per i nuovi cattivi.

Qui di seguito vi proponiamo le due brevissime clip aggiuntive.

New footage of Wade and Logan in #DeadpoolAndWolverine pic.twitter.com/KfRfVrnzvF — Deadpool Updates (@DeadpoolUpdate) May 5, 2024

Deadpool & Wolverine è diretto da Shawn Levy ed è interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

Il film è prodotto da Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy e Lauren Shuler Donner, mentre Louis D’Esposito, Wendy Jacobson, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Rhett Reese, Paul Wernick, George Dewey e Simon Kinberg sono i produttori esecutivi. Deadpool & Wolverine è scritto da Ryan Reynolds & Rhett Reese & Paul Wernick & Zeb Wells & Shawn Levy.

La Trama: Dopo alcune delusioni professionali e una crisi di mezza età tuttora in corso, Wade Wilson ora vende automobili usate. Ha appeso gli stivali al chiodo, finché la sua famiglia, i suoi amici e il mondo intero non vengono minacciati. Mentre tutti quelli che ama sono in pericolo, Deadpool unisce le forze a un riluttante Wolverine per combattere per la loro sopravvivenza e, alla fine, per il loro retaggio.

Nelle sale italiane dal 24 luglio 2024.

