Box Office ITALIA: Challengers vince, Sarò Con Te secondo

Il Box Office ITALIA del primo weekend di maggio ha premiato ancora una volta Challengers, ma è stata ottima anche la prova di Sarò Con Te.

In un weekend solitamente “sostanzioso” per il mercato cinematografico in Italia, i dati ottenuti non sono andati come sperato dagli esercenti, e menomale che il docu-film sullo scudetto del Napoli “Sarò Con Te” ha performato oltre le previsioni. Ma veniamo ai dati offerti da Cineguru.

Challengers di Luca Guadagnino ha vinto il botteghino nazionale per il secondo weekend di fila: l’incasso è stato 792 mila euro, con un calo del 37% rispetto all’esordio, ed un totale ora di 3,03 milioni, ad un passo dall’incasso finale di Chiamami col Tuo Nome (3,18 milioni).

In seconda posizione spazio all’emozioni per lo scudetto del Napoli 2022/23 con Sarò Con Te, protagonista con un incasso importante da 770 mila euro nei soli due giorni di programmazione (sabato e domenica) ed una media per sala straordinaria da 5100 euro nelle sole 150 sale.

La terza piazza del podio è andata al deludente The Fall Guy (anche nel Box Office USA), il cui incasso è stato 668 mila euro che si è aggiunto alle anteprime, per un totale con le anteprime del 26 aprile di 1,19 milioni. Garfield – Una Missione Gustosa ha incassato 562 mila euro al quarto posto (totale 1,25 milioni), mentre in quinta spazio ancora per Confidenza con 287 mila euro (totale 1,39 milioni).

Correlati