Deadpool & Wolverine: nuovo poster per la prevendita dei ticket

In occasione dell’avvio della prevendita dei ticket negli USA di Deadpool & Wolverine i Marvel Studios hanno diffuso un nuovo poster.

La prevendita dei biglietti per il mercato americano partirà ufficialmente nella giornata di domani, ed ovviamente la rete si aspetta una nuova pioggia di contenuti promozionali, e magari un nuovo trailer. Mentre aspettiamo, il nuovo speciale poster è il giusto piccolo ma gustoso antipasto. Lo trovate in fondo alla pagina.

Deadpool & Wolverine è diretto da Shawn Levy ed è interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

Il film è prodotto da Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy e Lauren Shuler Donner, mentre Louis D’Esposito, Wendy Jacobson, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Rhett Reese, Paul Wernick, George Dewey e Simon Kinberg sono i produttori esecutivi. Deadpool & Wolverine è scritto da Ryan Reynolds & Rhett Reese & Paul Wernick & Zeb Wells & Shawn Levy.

La Trama: Dopo alcune delusioni professionali e una crisi di mezza età tuttora in corso, Wade Wilson ora vende automobili usate. Ha appeso gli stivali al chiodo, finché la sua famiglia, i suoi amici e il mondo intero non vengono minacciati. Mentre tutti quelli che ama sono in pericolo, Deadpool unisce le forze a un riluttante Wolverine per combattere per la loro sopravvivenza e, alla fine, per il loro retaggio.

Nelle sale italiane dal 24 luglio 2024.

