Lo stop alle riprese della versione live action di How To Train Your Dragon (Dragon Trainer) è finalmente arrivato.

Ad annunciare la fine delle riprese è stato alcuni giorni fa il regista Dean DeBlois attraverso il suo account Instagram: “È fatta! Le riprese principali si sono concluse a Belfast, Irlanda del Nord. Sono stati 85 giorni intensi ed emozionanti passati con il cast e la troupe più incredibili che un regista possa desiderare. Che esperienza! Ho amato ogni singolo minuto.“

Ora per Dragon Trainer partirà una lunga sessione di post-produzione, e magari anche una più che classica sessione di riprese aggiuntive, pratica oramai iper-sfruttata in quel di Hollywood.

Dean DeBlois ha scritto e diretto il film, con Marc Platt e Adam Siegel in cabina di produzione. Il cast scelto per la versione live action vedrà il ritorno di Gerard Butler – già doppiatore nella trilogia animata – nel ruolo di Stoick, con Mason Thames che vestirà il ruolo del coraggioso Hiccup, e Nico Parker come Astrid. Di recente, inoltre, Nick Frost ha firmato per dare volto a Skaracchio Ruttans. Nel cast anche Ruth Codd.

TRAMA: La storia seguirà quanto accaduto nel primo film animato, con Hiccup che incontra per caso un drago nero che chiamerà Sdentato e diventerà suo amico, nonostante tra draghi e vichinghi ci sia del risentimento da tempo.

Dragon Trainer approderà nelle sale USA dal 14 marzo 2025.

