Box Office USA: IF – Gli Amici Immaginari vince il weekend

La commedia per famiglie IF – Gli Amici Immaginari ha vinto il weekend, buona invece la tenuta di Il Regno del Pianeta delle Scimmie al suo secondo giro nelle sale.

Così come riportato nei nostri ultimi report, IF – Gli Amici Immaginari ha vinto il botteghino nel weekend, ma con incassi leggermente sotto le previsioni pre-release. Secondo i dati offerti da BoxOfficePro, il film per famiglie ha raccolto in tre giorni 35 milioni di dollari, abbassando di fatto la stima dei 40 milioni affidatagli dagli analisti nei giorni scorsi. A livello internazionale l’incasso è stato 20 milioni di dollari in 58 mercati, per un totale di 55 milioni (aveva già esordito in precedenza in Belgio e Francia).

A pesare sul risultato buono – ma non eccelso – sono stati i punteggi offerti dalla critica (solo 49% su RottenTomatoes), ma anche un venerdì scarno di emozioni da 10,3 milioni non in linea con le aspettative. Di contro, invece, IF – Gli Animali Fantastici sembra aver convinto il pubblico, e qui i punteggi hanno dato ragione al film della Paramount, con CinemaScore e PostTrack che hanno segnato punteggi in aumento giorno dopo giorno.

Il secondo weekend di Il Regno del Pianeta delle Scimmie (la recensione) ha fruttato un incasso di 26 milioni di dollari, per un totale di 101,23 milioni. Così come per il suo weekend d’esordio, il film di Wes Ball ha continuato a performare meglio dell’ultimo capitolo della saga uscito in sala (The War – Il Pianeta delle Scimmie). A livello internazionale l’incasso è salito a quota 136,3 milioni, ed ora viaggia con 237,5 milioni come incasso globale.

L’horror The Strangers: Capitolo 1 ha esordito in terza posizione con un incasso di 12 milioni di dollari, rivendicando così il titolo di Miglior weekend d’esordio per un film horror del 2024. Il primo iconico film incassò nel 2008 ben 20,9 milioni di dollari, mentre il prequel (The Strangers: Prey at Night del 2018) ne raccolse solo 10,4 milioni. Ricordiamo che The Strangers: Capitolo 1 ha avviato una trilogia che vedrà il Capitolo 2 già a fine 2024.

Correlati