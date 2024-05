Box Office ITALIA: IF – Gli Amici Immaginari in testa nel weekend

Incassi blandi ed una nuova uscita (IF – Gli Amici Immaginari) che non brilla, sono questi i dati che emergono dal weekend di cinema in Italia.

A differenza di quanto accaduto nei weekend scorsi, dove gli incassi blandi erano stati sorretti dall’uscita di alcuni film evento capaci di inanellare ottimi risultati, il Box Office ITALIA da poco passato ha sofferto, e non poco, il sopraggiungere della bella estate. Il risultato è stato un incasso totale di 3,6 milioni di euro, ed un -61% rispetto allo stesso weekend dello scorso anno.

Tra le delusioni del weekend spicca IF – Gli Amici Immaginari, il film per famiglie della Paramount. Così come accaduto negli USA (qui i dati del weekend USA), infatti, il fantasy con Ryan Reynolds non ha sfondato, e l’incasso in testa al botteghino (755 mila euro) è da ritenere una delusione per lo studios, e addirittura a rischio flop.

Chi invece sta dimostrando resilienza, nonostante i risultati non possono essere considerati eccelsi, è Il Regno del Pianeta delle Scimmie (la recensione). Il nuovo film della saga ispirata ai romanzi di Pierre Boulle ha incassato altri 659 mila euro (-32%), per un totale di 2,05 milioni, in linea con il cammino del capitolo precedente “The War – Il Pianeta delle Scimmie“.

In terza posizione ha esordito, invece, l’horror Abigail con uno scarso incasso da 296 mila euro, di poco davanti ad un altro horror “La Profezia del Male” al suo secondo weekend con 250 mila euro nel weekend e 813 mila complessivamente. La top five è stata completata, infine, da Challengers con un incasso di 216 mila euro, ed un totale di 3,96 milioni.

FONTE: CINEGURU

