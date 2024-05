Il film per famiglie IF – Gli Amici Immaginari potrebbe non centrare l’obiettivo minimo dei 40 milioni di incassi nel weekend d’esordio al Box Office USA.

Indirizzato verso un esordio da oltre 40 milioni di dollari grazie ai discreti dati delle anteprime del giovedì (qui i dettagli), il nuovo film diretto da John Krasinski sembrerebbe più propenso ad incassare molto meno entro domenica sera.

Venerdì, infatti, IF – Gli Amici Immaginari ha raccolto un incasso stimato di 10,3 milioni di dollari che, unitamente alle critiche non esattamente positive (solo 53% positivo su RottenTomatoes), potrebbe offrire un duro colpo per Lionsgate. Statistiche alla mano, di fatto, il The Hollywood Reporter stima un incasso nel weekend di circa 31 milioni, e come anticipato molto al di sotto delle stime pre-release.

Sarà ora importante valutare gli incassi di sabato e domenica per capire quanto le famiglie americane siano interessate a portare i propri figli al cinema per questo film.

IF – Gli Amici Immaginari, il film

Il film è stato scritto e diretto da John Krasinski. Nel cast Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming, Fiona Shaw. A dare le voci agli IF, personaggi meravigliosamente unici che riflettono l’incredibile potere dell’immaginazione di un bambino, saranno Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr. e Steve Carell, e molti altri ancora. Pilar Fogliati e Ciro Priello sono le voci italiane di Blossom e Blue.

TRAMA: Scritto e diretto da John Krasinski, IF – Gli amici immaginari è l’incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone. Grazie a questo suo insolito superpotere, si imbarcherà in una magica avventura per ricongiungere gli IF dimenticati con i loro bambini.

Nelle sale USA dal 17 maggio 2024. In Italia dal 16 maggio attraverso il marchio Eagle Pictures.

Correlati