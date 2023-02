Una pioggia di poster da Ant-Man and the Wasp: Quantumania

A dieci giorni dall’esordio in sala, Ant-Man and the Wasp: Quantumania continua a regalare emozioni con la sua coloratissima campagna promozionale.

Attraverso l’account Twitter di Marvel Studios, infatti, il film di Peyton Reed si mostra ancora una volta ai fan con una valanga di characters poster, ma anche di artwork firmati da artisti celebri. In particolare, i tanti characters poster mettono al centro dell’attenzione alcuni dei protagonisti del fantastico Regno Quantico che fa da sfondo allo scontro epico tra Ant-Man e Kang il Conquistatore. Trovate i poster nella galleria fotografica in fondo alla pagina.

Venendo alle notizie di attualità, Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha raccolto fino ad oggi 264.81 milioni di dollari dal botteghino globale, di cui 135.11 milioni dal solo Box Office USA. Il film da stasera entra nel suo secondo weekend nordamericano, sarà nostra premura aggiornarvi sul nuovo incasso.

Avete già letto la NOSTRA RECENSIONE? Fatelo a questo indirizzo.

La regia del film è stata affidata ancora una volta a Peyton Reed, già regista dei primi due capitoli, con Jeff Loveness alla sceneggiatura e Kevin Feige dei Marvel Studios alla produzione. Le riprese si sono tenute da giugno nel Regno Unito, e sono terminate in novembre. NEL CAST Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Michael Pena, Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors, Kathryn Newton, Bill Murray. La release italiana del film è fissata per il 15 febbraio 2023.

TRAMA: In Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà ufficialmente il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, i Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e The Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

I NUOVI POSTER