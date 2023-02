César 2023: tutti i vincitori, La notte del 12 è il miglior film

Si è svolta ieri sera la cerimonia di premiazione dei premi César 2023, gli Oscar francesi giunti alla 48ma edizione, che hanno visto trionfare La notte del 12 di Dominik Moll.

Il film di Moll, forte delle sue dieci candidature, si è aggiudicato anche i premi per la regia, quello per il miglior esordiente maschile (Bastien Bouillon), per la sceneggiatura non originale, miglior attore non protagonista e miglior sonoro.

Solo due premi, invece, per L’innocente di Louis Garrel che – a fronte di undici candidature – ha portato a casa solo quelli per la sceneggiatura originale e miglior attrice non protagonista andato a Noemie Merlant.

A David Fincher è andato il premio alla carriera consegnatoli (a sorpresa) da Brad Pitt.

Di seguito l’elenco completo con i vincitori dei premi César 2023:

Miglior Film

La notte del 12

Miglior Regista

Dominik Moll, La notte del 12

Miglior Attrice

Virginie Efira, Paris Memories

Miglior Attore

Benoit Magimel, Pacifiction

Miglior Attrice Non Protagonista

Noemie Merlant, L’innocente

Miglior Attore Non Protagonista

Bouli Lanners, La notte del 12

Miglior Esordiente Femminile

Nadia Tereszkiewicz, Forever Young

Miglior Esordiente Maschile

Bastien Bouillon, The Night Of The 12th

Miglior Sceneggiatura Originale

Louis Garrel, Tanguy Viel, Naïla Guiguet, L’innocente

Miglior Sceneggiatura Non Originale

Gilles Marchand, Dominik Moll, La notte del 12

Miglior Opera Prima

Saint Omer, Alice Diop

Miglior Film Animato

My Sunny Maad, Michaela Pavlátová

Miglior Documentario

Returning To Reims (Fragments), Jean-Gabriel Périot

Miglior Fotografia

Artur Tort, Pacification

Migliori Effetti Visivi

Laurens Ehrmann, Notre Dame On Fire

Miglior Colonna Sonora

Irene Dresel, Full Time

Miglior Sonoro

François Maurel, Olivier Mortier, Luc Thomas, La notte del 12

Migliori Scenografie

Christian Marti, Simone – The Journey Of The Century

Miglior Montaggio

Mathilde van de Moortel, Full Time

Migliori Costumi

Gigi Lepage, Simone – The Journey Of The Century

Miglior Corto Animato

La Vie Sexuelle De Mamie, Urška Djukić ed Emilie Pigeard

Miglior Corto di Genere Documentario

Maria Schneider, 1983, Elisabeth Subrin

Miglior Cortometraggio

Partir Un Jour, Amélie Bonnin

Miglior Film Straniero