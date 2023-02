Il cast della quarta – ed ultima – stagione di The Umbrella Academy ha accolto tre nuovi attori dal forte tono comico.

SuperHeroHype ha riferito questa mattina che Netflix ha portato a bordo degli ultimi episodi Nick Offerman, sua moglie Megan Mullally e David Cross, tutti in ruoli relativamente di supporto. Offerman di recente è apparso in The Last of Us, mentre con sua moglie Megan farà parte del cast della serie ispirata ai romanzi con protagonista Percy Jackson. Per quanto riguarda Cross, invece, è nota la sua partecipazione alla serie Arrested Development.

A differenza delle prime tre stagioni (leggete qui la recensione della terza stagione) che contavano dieci episodi, The Umbrella Academy 4 conterà solo sei episodi. Le riprese dovrebbero partire questo mese da Toronto.

THE UMBRELLA ACADEMY

Distribuita da Netflix, la serie è stata prodotta da Universal Cable Productions, con Steve Blackman nel ruolo di showrunner. NEL CAST Elliot Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castaneda, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Cameron Britton, Mary J. Blige, Colm Feore, Adam Godley e Ashley Madekwe. Tra i nuovi volti Marin Ireland, Ritu Arya, Yusuf Gatewod, Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez, Cazzie David, Nick Offerman, Megan Mullally, David Cross.

TRAMA SERIE: La storia narra di una disfunzionale famiglia di supereroi conosciuti con i nomi di The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror e The White Violin, ragazzi che cercano di mettere da parte le loro divergenze per capire, insieme, il motivo della misteriosa morte del padre.