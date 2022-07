Creata da Steve Blackman basandosi sull’omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá, la serie The Umbrella Academy torna per una terza stagione ricca di colpi di scena. Questa la recensione.

La serie riprende da dove si era conclusa esattamente la seconda stagione (qui il video riassunto), ovvero con i ragazzi Hargreeves che ritornano al futuro ma lo trovano “modificato”, con il loro “padre” che ha creato la Sparrow Academy. Dopo un breve momento di sgomento, i due gruppi non nascondono il proprio odio l’uno verso l’altro dando origine ad un divertente e ritmato combattimento che…

IL COMMENTO

The Umbrella Academy 3 decolla fin dalle prime battute, il suo ottimo ritmo narrativo fa da spalla ad un continuo susseguirsi di eventi che di certo non lasciano spazio alla noia. Momenti drammatici ed altri comici si alternano in un tourbillon di emozioni che appagano, e fanno si che il tema del viaggio nel tempo, con annessi paradossi, sia affrontato con la giusta leggerezza richiesta per una serie di questo genere. Inoltre, con quel suo modo garbato ed irriverente di prendersi in giro, ridicolizzando sovente anche l’aspetto di alcuni dei suoi protagonisti, The Umbrella Academy resta a nostro avviso coerente con le premesse del suo autore, ma anche e soprattutto con il materiale di origine firmato da Way e Bà.

Lo strano “effetto reboot” pensato da Steve Blackman per questa terza stagione viene diligentemente utilizzato per presentare alcuni ritorni ritorni eccellenti, come per esempio quello di Pogo che vedremo, però, in una nuova ed accattivante veste come fossimo nel mirror-verse di Star Trek. Buona invece la presentazione dei nuovi personaggi, sia perché ben costruiti, sia perché si gioca anche sulle scelte introduttive della voce fuori campo. Siamo in presenza della terza stagione di The Umbrella Academy ma, paradossalmente, potrebbe benissimo essere la season 1 di The Sparrow Academy. La rivalità tra le due compagini è il fulcro di questa serie di episodi che si rivelano, come d’uopo, tesi al salvataggio dell’universo.

Volendo, invece, sottolineare una nota di demerito, in The Umbrella Academy 3 si denota una decisa mancanza di approfondimento rispetto alla scelta operata per il cambio di genere del personaggio di Vanya che, per inciso, segue la scelta fatta dall’attrice (ora Elliot Page) che la caratterizzava. Per giunta, sottolineiamo, una improbabile scelta dal punto di vista del doppiaggio italiano che calca troppo la mano, e di certo non aiuta.

La fotografia è ottima, anche se in alcuni momenti si nota un certo abuso del CGI sui campi lunghi. La colonna sonora, come ci ha finora abituati, è di ottimo livello e scandisce, senza deludere ogni singolo momento della stagione con brani assolutamente straordinari.

The Umbrella Academy vi attende su Netflix con le prime tre stagioni, ovviamente in attesa della quarta già in cantiere.