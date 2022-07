Gli incassi complessivi del Box Office Italia hanno continuato a scendere per tutto il weekend, con Thor: Love and Thunder che si è dovuto accontentare di una vittoria senza gloria.

Solo 2.2 milioni raccolti nella quattro giorni del weekend da poco passato in Italia, è questo il preoccupante risultato che arriva dai dati riportati in rete da Cinetel. Siamo in un periodo dell’anno solitamente povero per gli incassi cinematografici, questo è assolutamente vero, ma la mancanza di titoli di grande interesse di certo non aiuta.

Thor: Love and Thunder ha vinto il botteghino nazionale, ma lo ha fatto attraverso un calo enorme, quasi in linea con quello fatto registrare nel Box Office Usa del weekend (qui i dettagli). L’incasso nel weekend del nuovo capitolo della saga Marvel è 1.35 milioni di euro, ed ora il totale di 7.6 milioni.

In seconda posizione il biopic Elvis ha raccolto altri 174 mila euro, per un totale di 2.32 milioni, mentre in terza posizione Top Gun: Maverick ha chiuso il podio con 160 mila euro, ed un totale che ha sfondato la quota degli 11 milioni (11.19 milioni). La più alta new entry del weekend, infine, è stata la riedizione del classico Principessa Mononoke, quarta con un incasso di 87 mila euro.