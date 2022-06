Il 22 giugno sarà la volta dell’attesa terza stagione di The Umbrella Academy, ecco perchè Netflix ha deciso di offrire ai fan un gustoso video riassunto.

Nel breve video spazio a tutti gli eventi mostrati nel corso della seconda stagione, tra salti temporali, vignette riepilogative ed eventi inattesi. Ricordiamo che la terza stagione di The Umbrella Academy sarà disponibile dal 22 giugno, e che il trailer è disponibile a questo nostro indirizzo.

THE UMBRELLA ACADEMY

PRODUZIONE: Distribuita da Netflix, la serie è stata prodotta da Universal Cable Productions, con Steve Blackman nel ruolo di showrunner. CAST: Elliot Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castaneda, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Cameron Britton, Mary J. Blige, Colm Feore, Adam Godley e Ashley Madekwe. Tra i nuovi volti Marin Ireland, Ritu Arya, Yusuf Gatewod, Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez e Cazzie David. DISTRIBUZIONE: Dal 22 giugno 2022 su Netflix.

TRAMA SERIE: La storia narra di una disfunzionale famiglia di supereroi conosciuti con i nomi di The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror e The White Violin, ragazzi che cercano di mettere da parte le loro divergenze per capire, insieme, il motivo della misteriosa morte del padre.