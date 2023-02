Box Office USA, in vista un maxi calo per Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Uno dei peggiori passaparola della storia dei film con supereroi potrebbe spingere Ant-Man and the Wasp: Quantumania a subire un pesante calo nel secondo weekend del Box Office USA.

Secondo i dati raccolti dal The Hollywood Reporter, infatti, il cinecomic Marvel Studios venerdì ha incassato 8.3 milioni di dollari, registrando un calo disastroso del 71.6% rispetto a sette giorni fa. Stime alla mano, il terzo Ant-Man dovrebbe chiudere il secondo weekend con un incasso di circa 30 milioni, come detto tra i peggiori cali nella storia dei film con supereroi che hanno esordito sopra i 100 milioni. In passato Batman v Superman: Dawn of Justice è andato vicino alla quota del 70% subendo un calo del 69.1%, mentre di recente Thor: Love and Thunder è andato sotto del 67.7%.

A questo indirizzo è possibile rileggere la nostra recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Tra le cause di un calo così profondo, senza alcun dubbio, un passaparola non eccelso, ma anche la presenza in programmazione di Cocainorso, film chiaramente indirizzato a quello stesso pubblico di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, inoltre c’è da considerare l’arrivo di un’ondata di maltempo sulla costa occidentale degli USA.

Parlando di Cocainorso, venerdì il film di Elizabeth Banks ha raccolto (anteprime incluse) di 8.7 milioni di dollari, con una stima per l’intero weekendi di circa 21 milioni, direttamente al secondo posto del Box Office USA.