Le attrice Brianna Hildebrand e Shioli Kutsuna sono state riconfermate per tornare tra i protagonisti di Deadpool 3.

Deadline ha riferito oggi che le due attrici hanno firmato per riprendere i ruoli di Testata Mutante Negasonica e la sua fidanzata Yukio, un ninja mutante giapponese introdotto in Deadpool 2. Le riprese del terzo capitolo non sono ancora partite, sarà pertanto interessante capire se il casting del film produrrà ancora novità nei prossimi giorni. Di recente, a tal proposito, la Disney ha riconfermato dal secondo capitolo anche Rob Delaney, che tornerà come Peter.

DEADPOOL 3

Il film sarà diretto da Shawn Levy, con una sceneggiatura firmata da Ryan Reynolds, Rhett Reese e Paul Wernick. Per la prima volta in cabina di produzione ci saranno i Marvel Studios di Kevin Feige. NEL CAST Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Matthew Macfadyen, Karan Soni, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Stefan Kapicic, Rob Delaney, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna. Il film sarà nelle sale dal 8 novembre 2024.

La saga X-Men dedicata al celebre Deadpool si è dimostrata un vero successo di pubblico e critica. Il primo capitolo diretto da Tim Miller ha incassato 782 milioni di dollari, mentre il secondo, diretto per l’occasione da David Leitch, ne ha raccolti 785 milioni. Entrambi i film sono stati rilasciati nelle sale con il rating R Rated (vietati ai minori di 18 anni).