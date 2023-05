Deadpool 3: Anche il Peter di Rob Delaney sarà di ritorno

Il cast di Deadpool 3 continua ad accogliere volti noti agli amanti del franchise, è il turno di Rob Delaney e del suo “mitico” Peter.

Tra le sorprese ironiche del secondo capitolo della saga, Rob Delaney tornerà come Peter in Deadpool 3, film attualmente in pre-produzione. In Deadpool 2, il personaggio di Peter veniva reclutato dalla X Force del Mercenario Chiaccherone nonostante non possedesse poteri particolari. Creduto morto durante la prima missione – ovvero l’unica della X Force prima della bizzarra disfatta – si scopriva che era sopravvissuto durante una delle sequenze post-credits.

DEADPOOL 3

Il film sarà diretto da Shawn Levy, con una sceneggiatura firmata da Ryan Reynolds, Rhett Reese e Paul Wernick. Per la prima volta in cabina di produzione ci saranno i Marvel Studios di Kevin Feige. NEL CAST Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Matthew Macfadyen, Karan Soni, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Stefan Kapicic, Rob Delaney. Il film sarà nelle sale dal 8 novembre 2024.

La saga X-Men dedicata al celebre Deadpool si è dimostrata un vero successo di pubblico e critica. Il primo capitolo diretto da Tim Miller ha incassato 782 milioni di dollari, mentre il secondo, diretto per l’occasione da David Leitch, ne ha raccolti 785 milioni. Entrambi i film sono stati rilasciati nelle sale con il rating R Rated (vietati ai minori di 18 anni).

FONTE: EMPIRE