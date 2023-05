Secret Invasion: un video virale anticipa l’arrivo di un nuovo trailer?

La prossima serie Marvel Studios ad approdare su Disney+ sarà Secret Invasion, a ricordarlo un breve video approdato in rete quest’oggi.

Il video – dal forte tono criptico – sembra anticipare l’arrivo prossimo di un nuovo trailer, o in qualche modo di altri interessanti contenuti promozionali. Chiaramente la nostra redazione sarà pronta a mostrarlo sulle nostre pagine. Qui di seguito il video.

Nel frattempo i Marvel Studios hanno svelato ieri le date di lancio delle prossime serie tv, ovvero Loki (con la seconda stagione) e Echo (spin-off di Hawkeye), trovate il nostro aggiornamento su questo nostro indirizzo.

SECRET INVASION

La serie è stata prodotta da Kevin Feige di Marvel Studios. In cabina di regia spazio per Thomas Bezucha e Ali Selim. La sceneggiatura ed il ruolo di showrunner è andato a Kyle Bradstreet. NEL CAST Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, Emilia Clarke, Olivia Colman, Killiam Scott, Christopher McDonald, Cobie Smulders, Don Cheadle, Martin Freeman. SU DISNEY+ a partire dal 21 giugno 2023.

TRAMA: Secret Invasion è una nuova serie in arrivo su Disney+ che vede protagonisti Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury e Ben Mendelsohn in quello dello Skrull Talos, personaggi che si sono incontrati per la prima volta in Captain Marvel. La serie evento crossover mostra una fazione di mutaforma Skrull che si sono infiltrati sulla Terra per anni.