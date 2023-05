Cannes 2023: Il teaser trailer di Killers of the Flower Moon

Paramount Pictures ha condiviso in rete il teaser trailer di Killers of the Flower Moon, il nuovo film diretto da Martin Scorsese.

Il video – della durata di due minuti scarsi – offre un primo interessante sguardo ai protagonisti interpretati da Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone, quest’ultima nei panni di Mollie Kyle, una donna Osage che ha ereditato una fortuna petrolifera. Come noto, il film sarà presentato in anteprima assoluta durante il Festival di Cannes attualmente in corso, successivamente otterrà la release USA in poche sale selezionate il 6 ottobre, ed in più sale dal 20 ottobre.

Watch the new teaser for #KillersOfTheFlowerMoon – exclusively in theatres this Octoberpic.twitter.com/Y7H2iIl6AE — Paramount Pictures (@ParamountPics) May 18, 2023

KILLERS OF THE FLOWER MOON

Killers of the Flower Moon scritto da Eric Roth, ha avuto una lunghissima gestazione dovuta all’elevato costo di produzione (circa 190 milioni di dollari); Martin Scorsese ha diretto e prodotto in collaborazione con Dan Friedkin e Bradley Thomas di Imperative Entertainment, e Leonardo DiCaprio con la sua Appian Way Productions. Nelle sale USA dal 6 ottobre 2023.

NEL CAST sono presenti Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Jason Isbell, Louis Cancelmi, Scott Shepherd, Sturgill Simpson.

TRAMA: Alla fine del diciannovesimo secolo, gli indiani Osage furono spinti fino a una presunta distesa di terra priva di valore nel nord-est dell’Oklahoma. Ma il loro territorio si rivelò essere uno dei più grandi giacimenti petroliferi degli Stati Uniti; per ottenere tale petrolio, i cercatori furono tenuti a pagare la tribù per i contratti di locazione e le royalties. Negli anni ’20, i membri della Osage Nation divennero le persone più ricche pro capite del mondo. E poi gli Osage iniziarono a morire in circostanze misteriose.