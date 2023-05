La Casa dei Fantasmi: Nuovo trailer italiano e poster dal film Disney

La Disney ha rilasciato oggi il trailer ufficiale di La Casa dei Fantasmi, il nuovo adattamento della celebre attrazione dei parchi a tema.

Con il nuovo trailer – ora in versione italiana – è stata diffusa anche la sinossi ufficiale (qui di seguito) ed il poster (in fondo alla pagina). Il film in Italia sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 23 agosto.

“La Casa dei Fantasmi racconta di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un variegato gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa da intrusi soprannaturali. Il film è prodotto da Dan Lin e Jonathan Eirich, mentre Nick Reynolds e Tom Peitzman sono i produttori esecutivi.”

LA CASA DEI FANTASMI

Il film arriverà al cinema attraverso la regia di Justin Simien (Dear White People, Bad Hair), con Dan Lin e Jonathan Eirich (Aladdin) in cabina di produzione con la Rideback. Nick Reynolds sarà invece il produttore esecutivo. Katie Dippold sta attualmente scrivendo la sceneggiatura. Il cast conta LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon e Dan Levy, con Jamie Lee Curtis e Jared Leto nel ruolo di The Hatbox Ghost. Nelle sale dal 23 agosto 2023.

IL POSTER ITALIANO