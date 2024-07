Box Office USA: Twisters vince il weekend con 80 milioni

Il disaster movie Twisters ha stravinto il Box Office USA all’esordio, e nel farlo è andato ben oltre le più rosee aspettative.

Sospinto dall’apprezzamento del pubblico (CinemaScore A- e 92% dal pubblico su RottenTomatoes), Twisters ha portato a casa un incasso stimato di 80,5 milioni di dollari, puntando dalla parte alta delle previsioni degli analisti. Secondo i dati offerti da BoxOfficePro, di fatto, l’incasso all’esordio profuso nei tre giorni è il terzo più alto del 2024 (superato anche Godzilla e Kong), ma anche il più grande weekend d’esordio per un film sui disastri naturali (superato qui The Day After Tomorrow dello specialista Roland Emmerich).

A livello internazionale il film ha incassato nel weekend 27,1 milioni di dollari, per un totale di 42,7 milioni; il totale Worldwide è pari a 123,2 milioni. Non Male. Tra i mercati esteri più rappresentativi spiccano Regno Unito (5,5 milioni) e Messico (2,5 milioni).

Twisters avrà gambe lunghe al Box Office USA? Beh, l’uscita di Deadpool & Wolverine previsto per il prossimo weekend sembrerebbe raccontare il contrario, ciononostante va considerato che il film Marvel punterà maggiormente su un pubblico più adulto (uscirà con il Rated R negli USA), lasciando di fatto al disaster movie il pallino per quanto riguarda le famiglie.

Box Office USA: gli altri film

Cattivissimo Me 4 ha incassato altri 23,8 milioni di dollari (-45,4%) nel suo terzo weekend, per un totale di 259,46 milioni. L’impressionante cifra va poi aggiunta agli incassi internazionale per un totale Worldwide ben oltre il mezzo miliardo di dollari (544 milioni per l’esattezza). In terza posizione Inside Out 2 continua ad incamerare incassi; nella ultima tre giorni di cinema, infatti, l’incasso è stato 12,8 milioni di dollari, per un totale di 596,37 milioni. A livello globale, l’incasso di Inside Out 2 è salito a quota 1,44 miliardi, ben oltre l’incasso di 1,40 miliardi di “Avengers: Age of Ultron”, e ad un passo da “Barbie” (1,446 miliardi).

Chiudiamo il resoconto del weekend con Longlegs: l’horror con Nicolas Cage ha raccolto altri 11,69 milioni di dollari in quarta posizione, ed ora viaggia con un totale di 44,65 milioni. Un risultato straordinario che arriva nonostante le recensioni non eccelse da parte del pubblico.

