Box Office ITALIA: Twisters flop, Inside Out 2 vola ancora

Il weekend da poco passato ha premiato, ancora una volta, il film dei record Inside Out 2, quasi inosservata, invece, l’uscita di Twisters.

Se negli USA Twisters ha piazzato un incasso straordinario da 80 milioni (qui i dati nel dettaglio), qui in Italia la sua uscita ha faticato a superare in quattro giorni il mezzo milione di euro. Il trend negativo di questa lunga estate italiana (Inside Out 2 escluso) prosegue a mietere vittime illustri, ed il disaster movie Universal Pictures è l’ultimo flop di una lunga ed estesa lista di titoli hollywoodiani che non sembra avere fine. Nel prossimo weekend Deadpool & Wolverine potrebbe dare un impulso diverso al trend? Beh, non resta che attendere solo pochi giorni.

Ma veniamo agli incassi dei primi tre film del Box Office ITALIA.

A vincere il weekend, manco a dirlo, è il solito Inside Out 2. L’incasso maturato dal film Disney/Pixar è stato 1,13 milioni di euro, per un totale sempre più monster da 42,36 milioni, sempre più vicino ai 43,4 milioni di un “mostro sacro” come “Che Bella Giornata” di Zalone: potrebbe superarlo entro il prossimo weekend.

Come anticipato, Twisters ha stentato nel suo esordio: il disaster movie con Glen Powell ha raccolto 536 mila euro in seconda posizione, cifra che sale a 647 mila euro in cinque giorni. In terza posizione, Immaculate, invece, ha perso il 33% dei suoi incassi, ed ha aggiunto pertanto altri 148 mila euro al totale, ora di 531 mila in due weekend.

Insomma, come detto, a parte Inside Out 2 davvero poca roba.

