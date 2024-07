Box Office USA: Twisters raccoglie 32,2 milioni venerdì

L’esordio nel Box Office USA di Twisters si sta rivelando più redditizio del previsto, ed ora gli analisti puntano ad un weekend da 80 milioni.

Secondo le nuove stime offerte qualche ora fa da Deadline, infatti, il disaster movie Twisters ha raccolto venerdì un incasso stimato di 32,2 milioni di dollari (anteprime incluse), raccongliendo tra l’altro ottime recensioni da parte di pubblico e critica. A tal proposito, il punteggio al CinemaScore è di “A-” mentre su PostTrack siamo a 4,5 stelle su 5.

Dati alla mano, l’incasso maturato venerdì ha fatto aumentare le stime per il weekend intero, ora gli analisti sembrerebbero spingere verso uno score da 75 milioni. Se il passaparola fa il suo dovere, allora gli 80 milioni entro domenica sera potrebbero non essere lontani.

Twisters, co-finanziato da Amblin Entertainment di Steven Spielberg, Universal Pictures e Warner Bros, è stato diretto da Lee Isaac Chung (Minari), la sceneggiatura sarà ad opera di Mark L. Smith, mentre Frank Marshall produce attraverso la sua Kennedy/Marshal. Nel CAST Glen Powell, Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos, Kiernan Shipka, David Corenswet, Sasha Lane, Maura Tierney, Katy O’Brian, Brandon Perea, Daryl McCormack, Harry Hadden-Paton, Nik Dodani e Tunde Adebimpe.

La Trama Ufficiale: Daisy Edgar-Jones veste i panni di Kate Cooper, ex cacciatrice di uragani segnata dall’incontro devastante con un tornado durante i suoi anni al college. Kate, che ora studia i percorsi degli uragani al riparo nel suo ufficio di New York City, viene spinta a tornare in campo dal suo amico Javi per testare un innovativo sistema di tracciamento. Il suo percorso incrocia quello di Tyler Owens (Glen Powell), un’affascinante e spericolata superstar dei social media che si diverte a postare le sue avventure a caccia di tempeste con il suo gruppo: più sono pericolose, meglio è! Con l’intensificarsi della stagione delle tempeste, si scatenano fenomeni terrificanti mai visti prima e Kate, Tyler e le loro rispettive squadre si ritrovano sulla traiettoria di molteplici sistemi temporaleschi che convergono sull’Oklahoma centrale e che metteranno a dura prova la loro sopravvivenza.

