UCI Cinemas ed il concorso legato al disaster movie Twisters

UCI Cinemas ha lanciato una nuova iniziativa legata all’uscita in sala di Twisters, il disaster movie con protagonista Glen Powell.

Dal 17 al 28 luglio, infatti, il circuito cinematografico UCI Cinemas metterà in palio un entusiasmante viaggio di quattro notti per due adulti in Alabama. I due fortunati vincitori, oltre a soggiornare in un hotel a 4 stelle, avranno la possibilità di visitare il Severe Weather Institute di Huntsville per scoprire ogni segreto sui fenomeni meteorologici più imprevedibili.

Per partecipare all’estrazione basterà acquistare un biglietto per il film, diretto da Lee Isaac Chung e distribuito da Warner Bros. Pictures, sui canali online del Circuito per le proiezioni dal 17 al 28 luglio e registrarlo sul sito twisters.ucicinemas.it.

Twisters, co-finanziato da Amblin Entertainment di Steven Spielberg, Universal Pictures e Warner Bros, è stato diretto da Lee Isaac Chung (Minari), la sceneggiatura sarà ad opera di Mark L. Smith, mentre Frank Marshall produce attraverso la sua Kennedy/Marshal. Nel CAST Glen Powell, Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos, Kiernan Shipka, David Corenswet, Sasha Lane, Maura Tierney, Katy O’Brian, Brandon Perea, Daryl McCormack, Harry Hadden-Paton, Nik Dodani e Tunde Adebimpe.

La Trama Ufficiale: Daisy Edgar-Jones veste i panni di Kate Cooper, ex cacciatrice di uragani segnata dall’incontro devastante con un tornado durante i suoi anni al college. Kate, che ora studia i percorsi degli uragani al riparo nel suo ufficio di New York City, viene spinta a tornare in campo dal suo amico Javi per testare un innovativo sistema di tracciamento. Il suo percorso incrocia quello di Tyler Owens (Glen Powell), un’affascinante e spericolata superstar dei social media che si diverte a postare le sue avventure a caccia di tempeste con il suo gruppo: più sono pericolose, meglio è! Con l’intensificarsi della stagione delle tempeste, si scatenano fenomeni terrificanti mai visti prima e Kate, Tyler e le loro rispettive squadre si ritrovano sulla traiettoria di molteplici sistemi temporaleschi che convergono sull’Oklahoma centrale e che metteranno a dura prova la loro sopravvivenza.

La release di Twisters è stata fissata per il 17 luglio 2024.

