Nova: Kevin Feige conferma lo sviluppo di una serie tv

Ad una settimana dal panel Marvel Studios dal San Diego Comic-Con, Kevin Feige è tornato a parlare di Nova.

Intervistato da ComicBook sull’argomento, il CEO di Marvel Studios si è ritrovato a parlare di Richard Rider, alias Nova, e di come in futuro questo famoso personaggio cosmico potrebbe trovare il suo spazio nel Marvel Cinematic Universe. In particolare, alla precisa domanda se il personaggio è in procinto di arrivare nella saga, Feige ha risposto:

“Sta succedendo, sta prendendo forma. Richard Rider, sì.”

Ma il CEO di Marvel Studios è andato oltre, ed ha svelato che Nova troverà spazio in una serie tv, e che lo sviluppo è attualmente attivo, con una release ipotetica tra 3 o 4 anni.

L’assenza di Nova dall’MCU è in effetti una delle cose più strane in assoluto del processo di espansione del franchise, d’altro canto stiamo parlando dell’eroe più grande della frangia “cosmica” dei fumetti Marvel Comics. Ciononostante, la prima volta che si è parlato del personaggio è stato per “Avengers: Infinity War“, ma era evidente che Feige e company avevano ancora voglia di aspettare il momento giusto. Lo scorso marzo, invece, Brad Winderbaum, capo dello streaming, dell’animazione e della televisione presso la Marvel, aveva riferito che tra i tanti progetti in via di sviluppo, quello più interessante sembrava essere proprio quello su Nova.

Che sia realmente la volta buona? Chissà, magari già durante il panel Marvel Studios del San Diego Comic-Con potrebbe offrire qualche dettaglio in più. Non resta che attendere ancora qualche giorno.

