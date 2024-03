Una serie su Nova in via di sviluppo in casa Marvel Studios?

Il personaggio Marvel Comics “Nova” è da molti considerato il grande assente dell’MCU, ma a quanto pare questa assenza potrebbe essere presto colmata.

Frutto di speculazione negli anni, Nova è stato più volte accostato a progetti vari in casa Marvel Studios tra semplici apparizioni, serie tv ad hoc e film. Ora, secondo un nuovo report, il celebre personaggio Marvel Comics potrebbe finalmente aver ottenuto lo spazio che merita nella saga. Ad offrire il suo aggiornamento sulla vicenda è stato in questi giorni Brad Winderbaum, capo dello streaming, dell’animazione e della televisione presso la Marvel.

Parlando con ComicBook, infatti, Winderbaum ha confermato che un progetto è attualmente in via di sviluppo, e che lo studios starebbe prendendo in considerazioni varie strade a riguardo. Ciononostante, il dirigente ha però riferito che in casa Marvel Studios nell’ultimo periodo ci sono stati molti cambiamenti sul fronte dello sviluppo di nuovi progetti (qui alcuni dettagli), in special modo dopo i risultati non esattamente riusciti tra cinema e tv.

“Amiamo Nova. Siamo nelle primissime fasi di sviluppo su Nova. Abbiamo un nuovo sistema dietro le quinte ai Marvel Studios. Ora siamo più come uno studio tradizionale. Stiamo sviluppando più di quello che produrremo realmente. Bisogna far apparire queste cose perché accadano, ma adorerei vedere uno show su Nova, un giorno.“

Nova nei fumetti Marvel Comics (via Wikipedia).

Il primo, il cui vero nome è Richard Rider, è stato creato da Marv Wolfman (testi) e John Buscema (disegni), la sua prima apparizione risale al settembre del 1976.

Uno studente universitario di nome Richard Rider è preso di mira dai bulli del college. Nel frattempo nella galassia a bordo di un’astronave, il Centurione Nova I, ovvero Rhomman Dey, ormai in fin di vita, medita vendetta contro Zorr il conquistatore, che ha distrutto il suo pianeta e tutti coloro che vi abitavano. Rhomman Dey intende recarsi sulla Terra, dove ha trovato rifugio Zorr, e cercare qualcuno a cui donare i propri poteri e che faccia propria la sua missione: la sua scelta cade su Richard, che si trasforma quindi nel supereroe chiamato Nova. In seguito Nova diviene un membro dei New Warriors e dopo l’Assedio si unisce ai Vendicatori Segreti di Steve Rogers.