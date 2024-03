La quarta stagione di Snowpiercer approderà su AMC

La quarta – ed ultima – stagione della serie di successo Snowpiercer sarà trasmessa su AMC nel corso del 2025.

Nonostante avesse avuto nel giugno del 2022 il via libera per una quarta stagione, con la produzione già terminata lo scorso anno, la serie Snowpiercer a gennaio è stata messa fuori programma da Warner Bros. Discovery con il rischio di non vedere mai la luce. Fortunatamente, l’attesa per i fan sembrerebbe essere terminata, e la “nuova casa” sarà AMC.

L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi attraverso una dichiarazione offerta a Variety da Ben Davis, vicepresidente esecutivo di AMC:

“Non vediamo l’ora di offrire agli spettatori la possibilità di godersi le prime tre stagioni entro la fine dell’anno, in attesa dell’arrivo della straordinaria quarta stagione, diretta da Paul Zbyszewski e con questo eccezionale cast, che sarà presentata in anteprima nel 2025.“

Snowpiercer: la serie.

La serie ha avuto quattro showrunners per altrettante stagioni, l’ultimo dei quali è stato Paul Zbyszewski, tra i registi che si sono alternati dietro la macchina da presa si ricordano Scott Derrickson e James Hawes.

Tra i produttori della serie, i Tomorrow Studios, Becky Clements e i produttori del film originale, Bong Joon-ho, Park Chan-wook e Lee Tae-hun. La regia dell’episodio pilota è stata di Scott Derrickson, mentre i re-shoot sono stati affidati a James Hawes. Nel cast hanno preso posto Jennifer Connelly, Steve Ogg, Daveed Diggs, ma anche Alison Wright, Mickey Sumner, Susan Park, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand, Jaylin Fletcher, Sean Bean e Archie Panjabi.

Le prime tre stagioni saranno disponibili su AMC+ entro fine 2024, la quarta – ed ultima – stagione dal 2025 su AMC.