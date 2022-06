Posted on

Non sarà Scott Derrickson a dirigere i reshoot dell’episodio pilota della serie tv Snowpiercer ispirata all’omonimo film di Bong John-ho del 2013. Al suo posto è stato chiamato James Hawes, già regista di serie tv come Black Mirror e Doctor Who. Derrickson ha abbandonato la serie a causa del cambio dello showrunner che, a detta sua,