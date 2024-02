Box Office USA: One Love vince ancora, secondo Demon Slayer

Bob Marley: One Love ha vinto ancora una volta il Box Office USA nel weekend, solo buona invece la prima di Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso l’allenamento dei Pilastri.

Aspettando il film evento Dune Parte Due (qui la nostra recensione), che arriverà nelle sale USA a partire dal prossimo weekend, il biopic su Bob Marley intitolato One Love ha tenuto agevolmente la testa del botteghino americano nella ultima tre giorni di cinema. La prima posizione del Box Office USA è valsa un incasso stimato di 13,5 milioni di dollari, per un totale importante da 71,2 milioni. A livello mondiale, il biopic ha raggiunto in questo weekend 120,6 milioni.

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Hashira Training (in Italia col sottotitolo “Verso l’allenamento dei Pilastri”) ha esordito in seconda posizione con un incasso in tre giorni di 11,57 milioni di dollari. Volendo fare un piccolo passo indietro, nel 2021 “Mugen Train” aveva esordito 22,78 milioni, mentre “To the Swordsmith Village” nel 2023 aveva aperto con 10,11 milioni, si tratta di un piccolo passo in avanti rispetto al precedente capitolo.

In terza posizione spazio per un’altra nuova proposta “Ordinary Angels“, il cui esordio è valso un solido 6,5 milioni di dollari. Il basso budget del film, le aspettative di incasso non altissime ed il punteggio “A+” al CinemaScore, lasciano pensare ad una buona tenuta nelle settimane a venire. Staremo a vedere.

Il cinecomic Madame Web (qui la recensione), in quarta posizione con 6 milioni di dollari di incasso, ha perso il 60% degli incassi dello scorso weekend (già estremamente bassi), per un totale di 35,44 milioni. In quinta posizione il cartoon Prendi il Volo ha raccolto altri 3 milioni di dollari, per un totale di 120.44 milioni. Per concludere, infine, Drive-Away Dolls di Ethan Coen ha esordito con un deludente 2,4 milioni di dollari, direttamente in ottava posizione.