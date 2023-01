La prima grande sorpresa cinematografica del 2023 sarà M3GAN, l’horror Blumhouse capace di scalzare Avatar 2 dal primo posto del Box Office Usa.

Alla fine del secondo weekend del 2023 Avatar: La via dell’acqua terminerà la sua corsa in prima posizione, ma intanto la giornata di venerdì ha incoronato M3GAN come prima grande sorpresa dell’anno.

Secondo i dati provenienti da BoxOfficeMojo, infatti, il film prodotto da Jason Blum e James Wan ha scalzato Avatar 2 dalla prima posizione del botteghino nella giornata di venerdì. Complessivamente, aggiungendo anche gli incassi delle anteprime del giovedì, M3GAN ha raccolto 11.71 milioni di dollari, con una media per sala oltre i 3 mila dollari (più alta rispetto al kolossal di Cameron). I film di genere horror sono da considerare solitamente frontloaded, ciononostante il punteggio CinemaScore B (insolito per un horror) e l’ottimo passaparola del pubblico potrebbero giocare un ottimo aiuto per aiutare il film ad esordire nel weekend con una cifra stimata sopra i 30 milioni.

IL TRAILER DI M3GAN

Avatar: La via dell’acqua venerdì ha incassato altri 11.4 milioni di dollari, con un totale nel Box Office Usa ad un passo dal mezzo miliardo, ed il primo secondo posto della sua storia nel botteghino nordamericano. Prendendo in considerazione il cammino nei due precedenti weekend, però, il film di James Cameron dovrebbe vincere il botteghino grazie ad un rimbalzo importante tra sabato e domenica. In aggiunta va detto che Avatar 2 il 5 gennaio ha raggiunto e superato la quota di 1.5 miliardi di dollari di incasso, una cifra tale da convincere lo stesso Cameron ad andare avanti con la saga (qui il nostro aggiornamento), e questo potrebbe giocare positivamente sulla volontà del pubblico di assaltare le sale.