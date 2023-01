Box Office, Avatar 2 supera 1.5 miliardi ed è decimo nella storia

Posted on

La corsa al botteghino di Spider-Man: No Way Home non accenna a rallentare, il cinecomic è ora giunto a quota 750 milioni nel Box Office Worldwide in soli 7 giorni. Dopo aver letteralmente frantumato le previsioni degli analisti (comunque già molto positive), stravinto i Box Office di mezzo mondo e dato il benservito ad Avengers: