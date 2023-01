James Cameron ha già preso una decisione sul futuro della saga Avatar

Il successo commerciale di Avatar: La via dell’acqua è sotto gli occhi di tutti, pertanto la domanda lecita è: James Cameron realizzerà Avatar 3?

Intervenuto ad un episodio di Who’s Talking to Chris Wallace su HBO Max (via THR), il regista James Cameron ha voluto fare il punto della situazione Avatar, e nel farlo ha confessato che il suo futuro lavorativo è attualmente rivolto ai nuovi sequel di Avatar. In particolare il regista ha riferito che il raggiungimento del miliardo e mezzo di dollari di incasso ha significato il cosiddetto “punto di pareggio” per la produzione, e che andare avanti con Avatar 3 ed i suoi sequel è diventata una priorità per la sua carriera.

JAMES CAMERON SUL FUTURO DELLA SAGA AVATAR:

“Sembra che con lo slancio al box-office che il film sta avendo in questo momento, il punto di pareggio verrà raggiunto in questi giorni, quindi mi sa che non posso più tirarmi indietro, dovrò fare questi altri sequel!“

Il regista ha tracciato poi il suo cammino riferendo che Avatar 3 è praticamente pronto, tra riprese e sequenze in caption capture, e che i successivi due sequel – Avatar 4 e Avatar 5 – sono già stati scritti, e pronti ad essere inviati ad una Disney estremamente interessata alla sua saga.

Cosa pensate voi delle parole di James Cameron?

